W nocy z wtorku na środę minął termin amerykańskiego ultimatum dla Iranu. Donald Trump najpierw straszył wizją "rozpętania piekła", a później zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Jak dalej rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jerzego Marka Nowakowskiego, publicystę, byłego ambasadora RP na Łotwie i w Armenii. Zapraszamy!

Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii / Michal Zebrowski / East News

Po apokaliptycznych zapowiedziach zniszczenia "całej cywilizacji" Iranu prezydent USA Donald Trump zmienił ton i ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran wyrazi zgodę na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział z kolei, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem w koordynacji ze swoimi siłami zbrojnymi.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 porozmawiamy także o międzynarodowych kontekstach wyborów parlamentarnych na Węgrzech. We wtorek rozpoczęła się dwudniowa wizyta wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Budapeszcie. Jakie skutki może mieć wsparcie od USA na ostatniej prostej kampanii wyborczej dla ugrupowania premiera Viktora Orbana?

