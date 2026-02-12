19 osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło dzisiaj o poranku na drodze krajowej nr 62 na Mazowszu. Autobus, którym jechało 31 pasażerów, wypadł z jezdni i wpadł do rowu między Łochowem a Wyszkowem. Droga jest nieprzejezdna, policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ Marcin Suchmiel / RMF FM

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Poważny wypadek autobusu na Mazowszu

W czwartek o poranku na drodze krajowej nr 62 na terenie leśnym w województwie mazowieckim doszło do wypadku autobusu, którym jechało 31 pasażerów. Prowadził 53-latek.

Pojazd wypadł z jezdni i wpadł do rowu. 19 osób trafiło do szpitala, są ciężko ranni. Policja podawała na początku, że rannych łącznie jest ok. 20 osób. Przyczyną wypadku było pojawienie się na drodze jelenia oraz trudne warunki pogodowe.

Na miejscu pracują służby. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Nie była to zorganizowana wycieczka ani autokar przewożący ludzi do zakładu pracy. To był autobus międzymiastowy, który wozi mieszkańców okolicznych miejscowości do Warszawy - powiedział na antenie Radia RMF24 jeden ze strażaków.

Na miejscu wciąż jest kierowca autobusu, a także kilku pasażerów, którzy nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, teraz przesłuchuje ich policja, a straż pożarna szykuje się do wydostania autobusu z rowu.

Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ Marcin Suchmiel / RMF FM