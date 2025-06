W poniedziałek gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie dr Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista ds. Bliskiego Wschodu. Tematem rozmowy będzie rzecz jasna dynamiczna sytuacja związana z konfliktem na linii Izreael-Iran, w który włączyły się Stany Zjednoczone.

/ GIL COHEN-MAGEN/AFP/East News / East News

>>>SŁUCHAJ RADIA RMF24<<<

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 w poniedziałek będzie dr Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotr Salak zapyta specjalistę ds. Bliskiego Wschodu m.in. o aktualną sytuację na linii Izrael-Iran, globalne konsekwencje płynące z tego konfliktu, a także o działania Stanów Zjednoczonych.

Izrael rozpoczął masowane ataki na Iran 13 czerwca, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Uderzono w jednostki wojskowe, naukowe oraz miejsca zamieszkania przywódców, a także naukowców pracujących nad skonstruowaniem bomby atomowej. Zabito m.in. kilku irańskich inżynierów. Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

W nocy z soboty na niedzielę - z 21 na 22 czerwca - USA zbombardowały trzy główne irańskie ośrodki nuklearne: w Isfahan, Fordo i Natanz. Reuters podał, że większość wysoko wzbogaconego uranu została wywieziona z Fordo przed atakiem. "Spektakularny sukces militarny" ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu do Amerykanów prezydent USA Donald Trump. Ameryka zrobiła to, czego żaden inny kraj na Ziemi nie mógł zrobić - powiedział z kolei lider Izraela Benjamin Netanjahu. Iran odpowiedział na bombardowania, ostrzeliwując Izrael. Parlament Iranu zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormuz, leżącej na szlaku wiodącym z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!