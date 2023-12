Lekarki Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku stworzyły Pandusię Danusię. To interaktywna zabawka, która ma pomóc wytłumaczyć chorym onkologicznie dzieciom, czym jest tzw. wkłucie centralne.

Lekarki kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku stworzyły Pandusię Danusię. Do szpitala trafiły pierwsze egzemplarze pluszaka. Zabawka powstała w ramach konkursu Onkogranty organizowanego przez Polską Ligę Walki z Rakiem. Lekarki dr Małgorzata Sawicka-Żukowska i Anna Krętowska-Grunwald otrzymały na jej stworzenie 100 tys. zł.

Przez ostatnie miesiące powstawał prototyp zabawki. Teraz pierwsze sztuki dotarły do placówki.

Pandusia Danusia jest przytulanką, ale przede wszystkim jest zabawką edukacyjną, która ma pomóc małym, onkologicznym pacjentom zrozumieć zasady funkcjonowania dojścia centralnego do cewnika, albo portu centralnego i pomóc im przejść przez ten bardzo trudny okres leczenia - mówi dr Małgorzata Sawicka-Żukowska.

Zabawka ma pomóc zrozumieć dzieciom, czym jest wkłucie centralne. Jest też pluszakiem, który ma wesprzeć małych pacjentów w walce z nowotworem.

Danusia ma na prawej łapce złotą wstążkę. To symbol chorób nowotworowych u dzieci. Pluszak ma cewnik centralny. To taki sam cewnik, który mają dzieci chore onkologicznie. Można go przyczepić do dwóch miejsc. Niektóre dzieci też mają portu. Pandusia ma kieszonkę na ten port. Na lewej łapce jest bransoletka z wenflonem. Do tego chusta na głowie w trzech wersjach koloru. Jest też metka, na której napisane jest, że ta maskotka należy do konkretnej osoby - tłumaczy lek. Anna Krętowska-Grunwald.

W ramach grantu wyprodukowano 160 pluszaków. Lekarki liczą na to, że ich pomysł wkrótce będzie dostrzeżony w świecie medycyny. Pomysłodawczynie chciałyby, by zabawka trafiła do każdego, nowego zdiagnozowanego pacjenta.

Aktualnie jesteśmy na etapie otrzymania znaku towarowego, ale mamy już pierwszych testerów. To Anielka i Kacper, którzy zadbali o to, by każdy element Pandusi był sprawdzony. Wszystko zostało zaakceptowane. Dzieci są zachwycone. Te zabawki będziemy wkrótce przekazywać do ośrodków onkologii dziecięcej w całej Polsce. Aktualnie mamy 160 pand. Chciałybyśmy, by każdy nowo rozpoznany pacjent taką Danusię otrzymał. W Polsce rozpoznawanych jest rocznie około 1200 nowych pacjentów chorych na nowotwory w wieku do 18. roku życia - podkreśla dr Małgorzata Sawicka-Żukowska.