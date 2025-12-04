Dramatyczna interwencja policjantów z Augustowa (woj. podlaskie). Do patrolu podbiegła zrozpaczona kobieta. Na rękach trzymała sine niemowlę. Dziewczynka nie oddychała. Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa.

Masaż serca przywrócił funkcje życiowe niemowlęciu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do dzielnicowego patrolującego jedną z ulic w Augustowie podbiegła zrozpaczona kobieta. Na rękach trzymała sześciotygodniową córeczkę. Jak relacjonowała matka, niemowlę przestało oddychać. Było sine.

Policjant powiadomił dyżurnego i wezwał karetkę pogotowia. Natychmiast zaczął udzielać pomocy.

Niemowlę nie oddychało. Odsłonięte części ciała oraz twarz miało sine.

Mundurowy położył dziecko na swojej ręce i kilkukrotnie uderzył dziewczynkę między łopatkami. Nie przyniosło to jednak rezultatu. Dziewczynka nadal nie oddychała.

Na pomoc przyjechali kolejni policjanci. Funkcjonariusze wspólnie zaczęli resuscytację malucha.

Masaż serca przywrócił funkcje życiowe niemowlęciu. Dziewczynka odzyskała krążenie i oddech. Zaczęła ruszać rączkami i nóżkami. Jej twarz odzyskała kolor.

Policjanci przekazali maleństwo pod opiekę wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.