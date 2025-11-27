"Jeżeli my dzisiaj uważamy, że najważniejszą rzeczą, w chwili realnego zagrożenia ze Wschodu, jest rozbrajanie jakiejś części społeczeństwa, która posiada dobre rozeznanie w terenie, może służyć Wojsku Polskiemu, to jest to bezrefleksyjne podejmowanie tematów, które w takim czasie nie powinny być podejmowane. W 1938 r. były podobne pomysły" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu i szef Rady Naczelnej PSL. W ten sposób odniósł się do postulatu wprowadzenia obowiązkowych, okresowych badań dla myśliwych. "Jeżeli ma być tego typu rozwiązanie wprowadzone, to powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko myśliwych. Są kolekcjonerzy, są ci, którzy uprawiają sporty związane z bronią" - tłumaczył. Oskarżył też Polskę 2050 o "zafiksowanie na punkcie myśliwych".

Zgorzelski o badaniach dla posiadaczy broni: Niech dotyczą wszystkich

Piotr Zgorzelski zadeklarował, że jego ugrupowanie nie zagłosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością za odrzuceniem projektu ws. badań dla posiadaczy broni. 

Damy szansę pracy nad tym projektem. W koalicji partii demokratycznych tak się umówiliśmy, że projektów, które składają nasi koledzy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, nie odrzucamy ich w pierwszym czytaniu - tłumaczył. 

Zdaniem polityka PSL-u potencjalne zagrożenie powoduje nie sam fakt posiadania broni, ale brak odpowiedniego szkolenia. 

Jeśli chodzi o badania - jeżeli mają dotyczyć wszystkich, to niech dotyczą wszystkich, a nie tylko jednej grupy - oświadczył. Zgodził się ze stanowiskiem swojego partyjnego kolegi Dariusza Klimczaka, zdaniem którego myśliwi nie powinni być w żaden sposób stygmatyzowani poprzez nowe regulacje. 

Zgorzelski o zmianach w krakowskim Kościele. "Taliban odchodzi"

Taliban odchodzi w przeszłość. Myślę, że Kościół otwarty, widzący człowieka nie tylko z wysokości ambony, ale także tego, który potrzebuje pomocy, ma szansę na odnowienie się w Krakowie i może w całym kraju - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski. W ten sposób odnotował odejście arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na emeryturę i mianowanie kardynała Grzegorza Rysia na nowego metropolitę krakowskiego. 

Gość RMF FM wyraził też swoje przekonanie dotyczące poglądów politycznych polskich duchownych. 

Jeśli chodzi o proboszczów, to uważam, że w dużej mierze oni są mentalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Wikarych kwalifikowałbym bliżej Konfederacji - ocenił Zgorzelski. 

Zgorzelski: Chciałbym, żeby Tusk i Nawrocki przybili sobie piątki

W rozmowie pojawił się też temat napiętych relacji pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Obaj w ostatnim czasie ogłosili swoje "piątki". Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych Pięć Prawd Polaków. 

Tusk apelował o  przestrzeganie "5 prostych przykazań" - chodzi m.in. o nieatakowanie polskich służb i wojska i niepowtarzanie rosyjskiej propagandy. 

Wie pan, czego bym chciał? Żeby premier i prezydent nie mówili o "piątkach", tylko przybili sobie piątki - zauważył Zgorzelski. Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej wiedzą, że wielką słabością naszej ojczyzny jest głęboki podział polityczny. Wiem, że te podziały są wszędzie, ale tak głębokie jak w Polsce, to chyba nie - analizował wicemarszałek Sejmu. 

Moim zdaniem jest to jedna z przyczyn tego, że Polska jest wykluczana z zasiadania za głównym stołem decyzyjnym - ocenił gość RMF FM. 

Zobacz również:

Senyszyn zazdrości Czarzastemu fotela marszałka? Ostry komentarz posła Lewicy

Zgorzelski o relacjach z Czarzastym: Mam nadzieję, że się nie pogorszą

Piotr Zgorzelski był też pytany o relacje z nowym marszałkiem Sejmu - Włodzimierzem Czarzastym. 

Wyrobiliśmy sobie przez lata relacje. One są dobre. Mam nadzieję, że się nie pogorszą - stwierdził. Skomentował też głośny pomysł Czarzastego dotyczący wprowadzenia nieformalnego "weta marszałkowskiego". 

Sukces i efekt osiągnął. Wszyscy o tym mówią - zauważył polityk PSL-u. Nie chciał tego nazwać zamrażarką. Nazwał to wetem marszałkowskim, nawiązał do weta prezydenckiego i chyba do liberum veto - dodał. 

Zgorzelski o 20 latach "ględzenia" ws. zwiazków partnerskich

Przez 20 lat słyszeliśmy ględzenie i zaklinanie rzeczywistości, jeśli chodzi o związki partnerskie. 20 lat miele się ten temat. I co? Dopiero Polskie Stronnictwo Ludowe, które tego tematu nie miało w swojej agendzie i nie ma obowiązku realizowania tego tematu, złożyło projekt ustawy o statusie osoby najbliższej - podkreślał w RMF FM Piotr Zgorzelski. Jesteśmy odpowiedzialni i skuteczni - chwalił swoje ugrupowanie. 

Gość Tomasza Terlikowskiego zwracał uwagę, że projekt ws. statusu osoby najbliższej "napisała wraz z ekspertami (...) posłanka Urszula Popławska, przedyskutowany został z lewicą, ma walor projektu rządowego'. Za chwilę pewnie pojawi się w Sejmie - mówił. 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Zobacz również:

Opracowanie: