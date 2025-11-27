"Jeżeli my dzisiaj uważamy, że najważniejszą rzeczą, w chwili realnego zagrożenia ze Wschodu, jest rozbrajanie jakiejś części społeczeństwa, która posiada dobre rozeznanie w terenie, może służyć Wojsku Polskiemu, to jest to bezrefleksyjne podejmowanie tematów, które w takim czasie nie powinny być podejmowane. W 1938 r. były podobne pomysły" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu i szef Rady Naczelnej PSL. W ten sposób odniósł się do postulatu wprowadzenia obowiązkowych, okresowych badań dla myśliwych. "Jeżeli ma być tego typu rozwiązanie wprowadzone, to powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko myśliwych. Są kolekcjonerzy, są ci, którzy uprawiają sporty związane z bronią" - tłumaczył. Oskarżył też Polskę 2050 o "zafiksowanie na punkcie myśliwych".

Zgorzelski ostrzega przed "rozbrajaniem części społeczeństwa". "W 1938 r. były podobne pomysły" Mikołaj Poruszek / RMF FM

Zgorzelski o badaniach dla posiadaczy broni: Niech dotyczą wszystkich

Piotr Zgorzelski zadeklarował, że jego ugrupowanie nie zagłosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością za odrzuceniem projektu ws. badań dla posiadaczy broni.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zgorzelski ostrzega przed "rozbrajaniem części społeczeństwa". "W 1938 r. były podobne pomysły"

Damy szansę pracy nad tym projektem. W koalicji partii demokratycznych tak się umówiliśmy, że projektów, które składają nasi koledzy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, nie odrzucamy ich w pierwszym czytaniu - tłumaczył.

Zdaniem polityka PSL-u potencjalne zagrożenie powoduje nie sam fakt posiadania broni, ale brak odpowiedniego szkolenia.

Jeśli chodzi o badania - jeżeli mają dotyczyć wszystkich, to niech dotyczą wszystkich, a nie tylko jednej grupy - oświadczył. Zgodził się ze stanowiskiem swojego partyjnego kolegi Dariusza Klimczaka, zdaniem którego myśliwi nie powinni być w żaden sposób stygmatyzowani poprzez nowe regulacje.

Zgorzelski o zmianach w krakowskim Kościele. "Taliban odchodzi"

Taliban odchodzi w przeszłość. Myślę, że Kościół otwarty, widzący człowieka nie tylko z wysokości ambony, ale także tego, który potrzebuje pomocy, ma szansę na odnowienie się w Krakowie i może w całym kraju - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski. W ten sposób odnotował odejście arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na emeryturę i mianowanie kardynała Grzegorza Rysia na nowego metropolitę krakowskiego.

Gość RMF FM wyraził też swoje przekonanie dotyczące poglądów politycznych polskich duchownych.

Jeśli chodzi o proboszczów, to uważam, że w dużej mierze oni są mentalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Wikarych kwalifikowałbym bliżej Konfederacji - ocenił Zgorzelski.

Zgorzelski: Chciałbym, żeby Tusk i Nawrocki przybili sobie piątki