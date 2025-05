Prezydent Andrzej Duda, wręczył awanse generalskie czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wśród awansowanych znaleźli się dwaj zastępcy komendanta głównego PSP, rektor-komendant Akademii Pożarniczej oraz podkarpacki komendant wojewódzki PSP.

Andrzej Duda podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka / PAP/Tomasz Gzell / PAP/EPA

Awanse zostały wręczone podczas trwających w niedzielę Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Awanse generalskie otrzymali: st. bryg. Paweł Frysztak i st. bryg. Grzegorz Szyszko, pełniący funkcje zastępców komendanta głównego PSP, st. bryg. Tomasz Klimczak, rektor-komendant Akademii Pożarniczej, oraz st. bryg. Tomasz Baran, podkarpacki komendant wojewódzki PSP.

Każdy z nich został awansowany na stopień nadbrygadiera, co jest wyrazem uznania za ich dotychczasową służbę i osiągnięcia.

Podczas uroczystości, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, obecni byli także szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który wręczył funkcjonariuszom pamiątkowe szable, oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Szef PSP, nadbryg. Wojciech Kruczek, podkreślił podczas uroczystości, że awanse te są ogromnym wzmocnieniem dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo promocję na pierwszy stopień oficerski - młodszego kapitana podczas obchodów otrzymało 422 absolwentów Akademii Pożarniczej oraz strażacy z jednostek organizacyjnych PSP. Wśród 422 absolwentów jest 40 kobiet.

"Zawsze przybywacie"

Prezydent zwrócił uwagę, że straż pożarna cieszy się największym społecznym zaufaniem. Podkreślił, że strażacy przybywają zawsze, gdy ludzie proszą o pomoc.

Ile razy dzieje się coś niedobrego (...), gdy ludzie nie wiedzą, co zrobić (...) wzywają straż pożarną (...) i zawsze przybywacie, dlatego cieszycie się jako służba i jako ludzie największym społecznym zaufaniem - zaznaczył.

Zwracając się do awansowanych podczas uroczystości strażaków prezydent, zaznaczył, że oznacza to obowiązek jeszcze większego zaangażowania, czyli służenia "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".



Apel o doposażanie

Prezydent wskazał, że straż pożarna to służba związana z dużym ryzykiem i podziękował strażakom, że mimo zagrożenia niezmiennie niosą pomoc, a on, jako prezydent, ma przywilej, by dziękować w imieniu całego narodu. Dziękował też za to, jak strażacy reprezentują Polskę poza naszymi granicami - odbywając szkolenia ze służbami z innych krajów, jak również wspierając miejscowych strażaków przy różnego rodzaju kataklizmach, m.in. w czasie pożarów w Grecji, Turcji i Szwecji.

Dziękuję za to, jak piękne świadectwo daliście bohaterstwu Polaka, bohaterstwu polskiego funkcjonariusza, strażaka, ratownika, a przede wszystkim jakości naszej służby i tym samym jakości Rzeczypospolitej jako państwa - zaznaczył Andrzej Duda.

Jednocześnie poprosił rząd o opiekę nad strażakami, kontynuowanie zadań związanych z modernizacją jednostek straży pożarnej, doposażanie ich w nowe wozy. Zaapelował także "o kupowanie kolejnych jednostek najnowocześniejszego sprzętu, o udoskonalanie systemów szkolenia, dbanie o wyposażenie, o nieustanną opiekę nad strażakami.