Czy prokuratura przystanie na propozycję Zbigniewa Ziobry ws. przesłuchania za granicą? Kiedy można spodziewać się Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości? Co dalej z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Zapraszamy!

Dariusz Korneluk, prokurator krajowy / Piotr Szydłowski / RMF24

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

