Czy prokuratura przystanie na propozycję Zbigniewa Ziobry ws. przesłuchania za granicą? Kiedy można spodziewać się Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości? Co dalej z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Zapraszamy!
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.
Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.
Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.