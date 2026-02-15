Europoseł Koalicji Obywatelskiej wziął udział z ramienia Parlamentu Europejskiego w okrągłym stole legislatorów UE i USA organizacji Atlantic Council. Michała Szczerbę zapytamy zatem o to, czy konferencja w Monachium przyniosła jakieś konkrety i być może poprawę relacji transatlantyckich. Czy Stany Zjednoczone nie potrzebują Europy w kwestiach światowego bezpieczeństwa? Czy kraje UE są potrzebne Donaldowi Trumpowi tylko w ujęciu gospodarczym? Czy w kwestiach bezpieczeństwa Europa jest silniejsza od Rosji, ale bardziej bierna? O to m.in. Piotr Salak zapyta Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Michał Szczerba / RMF FM

Polityka zapytamy też o program SAFE. Czy rządzący powinni przyjąć zgłoszone przez prezydenta poprawki w imię jego szybkiego przyjęcia i uruchomienia mechanizmu? Czy nadszarpnie to nasze i tak nienajlepsze w historii relacje z Amerykanami? Dlaczego tak się spieszymy z przyjęciem i implementacją SAFE?

Porozmawiamy też o ankiecie bezpieczeństwa marszałka Włodzimierza Czarzastego, niestabilnej sytuacji w Polsce 2050 i dzisiejszym bezpieczeństwie na granicy z Białorusią. Poruszymy też temat rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości.

