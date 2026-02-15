Dlaczego Partia Razem poparła unijny program SAFE - i czy bez żadnych zastrzeżeń? Czy kryzys w Polsce 2050 może zachwiać rządem? W jaki sposób uniknąć zamykania przedszkoli z powodu zapaści demograficznej? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Adriana Zandberga, współprzewodniczącego Razem, posła na Sejm RP koła Razem. Zapraszamy!

Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem, poseł na Sejm RP / Piotr Mazur / RMF24

W Sejmie w piątek przegłosowano projekt ustawy dotyczący wdrożenia programu SAFE. Program przewiduje zaciągnięcie nisko oprocentowanych pożyczek, które umożliwią państwom członkowskim szybkie inwestycje we własną obronność, przede wszystkim poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów. Polska ma być największym beneficjentem programu - ma otrzymać ok. 43,7 mld euro z puli 150 mld euro (tyle środków ma być w programie).

Dlaczego Razem poparło unijny program SAFE - i czy bez żadnych zastrzeżeń? Czy Europa musi dziś przejąć ciężar zbrojeń od Stanów Zjednoczonych?

W Porannej rozmowie będzie także o polskiej polityce: w tym o napięciach w koalicji. Czy kryzys w Polsce 2050 może zachwiać rządem? Zapytamy również o kontrowersje wokół Włodzimierza Czarzastego - jego dostęp do informacji ściśle tajnych. Porozmawiamy o zapaści demograficznej i likwidowanych przedszkolach.

