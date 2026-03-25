"Celem powołania fundacji rodzinnych było to, żeby chronić w końcu polski kapitał. (…) Fundacje rodzinne są po to, żeby firma zostawała w fundacji rodzinnej, a nie np. po śmierci tego, kto stworzył daną firmę, została sprzedawana, bo dzieci często nie chcą kontynuować zarządzania tą firmą" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru z ugrupowania Centrum o pomyśle Polski 2050, który zakłada, że posłowie będą ujawniać majątki zgromadzone w fundacjach rodzinnych. Jak stwierdził, projekt ten ma uderzyć w polskich przedsiębiorców.

Jak przekazał Petru, majątek ten jest znany Urzędowi Skarbowemu, a co jakiś czas robi się spis mienia, więc wszystko jest raportowane. Poseł przekazał, że nie wie jeszcze, czy zagłosuje za takim projektem, ponieważ chce zobaczyć najpierw, co w nim będzie.

Ważne jest to, żebyśmy chronili też polski kapitał. Trochę zaskakuje mnie takie walenie w polskich przedsiębiorców - powiedział Petru.

Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zwrócił jednak uwagę, że chodzi tu o bardzo wąską grupę obywateli - posłów.