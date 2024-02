​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Porozmawiamy z nim m.in. o wyborach samorządowych. Dlaczego Platforma Obywatelska nie chce startować w nich razem z Lewicą?

Włodzimierz Czarzasty / Jakub Rutka / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o Krajowy Plan Odbudowy - które z zapisanych w nim projektów wypadną?

Z Włodzimierzem Czarzastym porozmawiamy również o pakcie migracyjnym. Czy Polska będzie płacić za nieprzyjmowanie uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, mimo że nasz kraj dał schronienie uciekającym przed wojną Ukraińcom?

