Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z naszym gościem porozmawiamy m.in. o tym, czy i które obietnice wyborcze Lewicy zostaną spełnione w tej kadencji Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty / Michał Dukaczewski / RMF FM

Współprzewodniczącego Nowej Lewicy zapytamy też o to, co dalej z legalizacją aborcji do 12. tygodnia ciąży, budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz czy Konfederacja powinna stracić miejsce w Prezydium Sejmu.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl i do naszych mediów społecznościowych!