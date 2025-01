Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, prezes PSL będzie w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań! Porozmawiamy m.in. o pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz sytuacji wokół pieniędzy z subwencji dla PiS.

Z wicepremierem szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem porozmawiamy tuż po powrocie z czwartkowego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w bazie lotniczej w niemieckim Ramstein. Zapytamy o przyszłość pomocy wojskowej dla Ukrainy w obliczu zmian w amerykańskiej administracji.

Z prezesem PSL porozmawiamy także o ostatniej wypowiedzi Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, który powiedział, że nie widzi Ukrainy w NATO ani UE do czasu, aż zostanie rozwiązana sprawa rzezi wołyńskiej. Zapytamy także o powody odwołania gen. Artura Kępczyńskiego ze stanowiska szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W rozmowie nie zabraknie polskiej polityki. Poruszymy temat prośby przesłanej przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego do PKW o wykładnię interpretacji uchwały komisji dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego PiS.

Zapytamy także o polityczne poparcie dla pomysłu wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, by ważność wyborów prezydenckich orzekł nie Sąd Najwyższy a Trybunał Stanu.

Tomasz Terlikowski gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski.

Wtorkowa rozmowa naszego dziennikarza z Szymonem Hołownią była pierwszą z rozmów z kandydatami na prezydenta RP. W środę Tomasz Terlikowski rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W czwartek z kolei w warszawskim studio RMF FM gościła Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy na prezydenta.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.