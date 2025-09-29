"Tragedia, która się wydarzyła na Uniwersytecie Warszawskim, nie powinna się nigdy wydarzyć. Musimy wszystko zrobić, żeby się nie powtórzyła" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Pracownicy UW będą wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego. "Każda uczelnia ma swoją autonomię. I ja jestem ostatnią osobą, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać autonomię uczelni" - podkreślił polityk.

Minister Marcin Kulasek o zmianach na UW i akademikach za złotówkę Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Kulasek: Ta tragedia nie może się powtórzyć

Kulasek: Każda uczelnia ma swoją autonomię

Po majowej tragedii na uczelni Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe rozwiązania, które będą obowiązywać od początku nowego roku akademickiego. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM, od teraz zwiększą się kompetencje straży uniwersyteckiej. Strażnicy będą mogli wykorzystywać środki interwencyjne, takie jak siła fizyczna, ręczny miotacz gazu, pałka teleskopowa i kamery osobiste.

Tragedia, która się wydarzyła na Uniwersytecie Warszawskim, nie powinna się nigdy wydarzyć. Musimy wszystko zrobić, żeby się nie powtórzyła - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Kulasek.

Każda uczelnia ma swoją autonomię. I ja jestem ostatnią osobą, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać autonomię uczelni - podkreślił minister.

Kulasek o sprawie Ziobry: Nie ma świętych krów

Zbigniew Ziobro na poniedziałek został wezwany przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na jego zatrzymanie i doprowadzenie. Tak naprawdę ten spektakl służy przede wszystkim panu ministrowi Ziobrze, bo jeżeliby nie miał nic do ukrycia, to by się dał przesłuchać - mówił gość RMF FM.

Moim zdaniem nie będzie zeznawał, bo mam takie odczucia po jego wypowiedziach w mediach. Uważam, że to będzie monolog, a nie dialog - powiedział Kulasek.

Po co więc ten spektakl? Żeby pokazać Polkom i Polakom, naszym obywatelom, że nie ma świętych krów, nie będzie tak, że ktoś, kto był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, jest poza prawem - zaznaczył minister.

Kulasek o studentach z zagranicy: Trzeba się uderzyć we własną pierś

Jak chce pan przyciągnąć do Polski studentów spoza kraju - brzmiało jedno z pytań do ministra od słuchaczy RMF FM.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, ale również w obecnej sytuacji demograficznej w Polsce, ten student z zagranicy jest niezbędny i potrzebny - mówił Kulasek.

Ale prawo polskie nie ułatwia życia studentom z zagranicy - zwrócił uwagę Tomasz Terlikowski. Bądźmy precyzyjni. Prawo polskie zabezpieczyło brak patologii z wizami - mówił gość RMF FM.

Trochę się rzeczywiście trzeba uderzyć we własną pierś, ministerstwa mojego, ale również Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trochę żeśmy o mały włos wylali dziecko z kąpielą. Natomiast udało się na końcu to dopracować - dodał.

Prawie dwa tysiące studentów Białorusinów, Ukraińców i Kazachów, o mały włos zostaliby z systemu wyrzuceni na ten rok. Ale to się udało naprawić. Wszyscy, którzy złożyli, a większość złożyła przed pierwszym sierpnia te dokumenty, zostali potraktowani na starych zasadach, a nowy nabór będzie już stuprocentowo określony - mówił minister.

Kulasek o akademikach za złotówkę

Słuchaczka RMF FM zapytała ministra, kiedy będą akademiki za złotówkę. Jak przypomniał prowadzący, był to postulat Trzeciej Drogi.

Dobrze, że pan redaktor to jednoznacznie zaznaczył. W moim idealnym świecie chciałbym, żeby akademiki były za złotówkę, ale wiemy, że to nie jest do końca możliwe w obecnej sytuacji, z obecnym deficytem budżetowym - nie ukrywał minister.

Robimy wszystko, m.in. ustawa o mieszkalnictwie, w której Lewica przypilnowała tego, że zapisy, ale i pieniądze są określone na remont i budowę akademików, przez 5 lat 500 milionów złotych - dodał.

Minister o pieniądzach na naukę: To nie jest budżet moich marzeń

Minister poinformował, że rozmawiał już z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o budżecie na badania naukowe.

Są konkretne zapisy, że 1 proc. na badania i rozwój MON musi przeznaczyć - powiedział.

Na razie nie wiadomo, do jakich uczelni trafią pieniądze. MON musi się określić, czego potrzebuje - mówił minister.

Średnia europejska to jest 2,2 proc. budżetu na badania i rozwój, do tego dążymy. 1,56 było w poprzednim roku. To nie jest budżet moich marzeń, ten na przyszły rok - podkreślił.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.