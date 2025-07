„Będziemy działać wyprzedzająco, tak jak w przypadku pryszczycy, której nie wpuściliśmy do Polski. Tak samo z szarańczą. Będę rozmawiał z departamentem, żeby mieć przygotowane środki i zgody na użycie, jeśli ten temat pojawiłby się w Polsce” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Stefan Krajewski, minister rolnictwa, pytany o to, czy szarańcza, która zjada pola uprawne w Ukrainie, jest zagrożeniem dla Polski.

Szarańcza stała się dużym problemem dla ukraińskich rolników. Jak zapewniał szef resortu rolnictwa w RMF FM ta kwestia "na razie nam nie zagraża". Zapewnił jednak, że będzie robił wszystko, by ministerstwo było gotowe na przeciwdziałanie problemowi. Będziemy obserwować, co się dzieje w Ukrainie, będziemy przygotowywać rozwiązania. Dzisiaj możemy zastosować różne środki i metody, chociażby opryskiwanie pól z dronów - to nie jest prawnie uregulowane. To wszystko musimy przygotować - stwierdził.

Sprawa Szymona Kluki. Rolnik skazany za nieprzyjemny zapach

W rozmowie pojawił się też temat sądowego procesu rolnika Szymona Kluki. Sąsiedzi pozwali go za to, że z jego chlewni unosi się nieprzyjemny zapach. Rolnik proces przegrał. Ma zapłacić 120 tysięcy złotych. Czy te pieniądze pokryje PSL? Umówiłem się z panem Szymonem Kluką, że część pieniędzy - bo ponad 80 tys. zostało zebranych w ramach zrzutki - pokryjemy z pieniędzy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie całość - stwierdził.

Krajewski: Nie boję się Zielonego Ładu. Trzeba go reformować

Nie boję się Zielonego Ładu. Dużo zostało w nim zrobione, uproszczone, są zmiany w ekoschematach. To wszystko służyło temu, żeby dotrzeć do rolników z lepszą ofertą - stwierdził Stefan Krajewski. Trzeba reformować Zielony Ład, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej powinniśmy zluzować pewne normy i obwarowania - dodał.

Dopytywany o to, czy w sprawie Zielonego Ładu powinno dojść do referendum, odpowiadał: Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby warunki europejskiego Zielonego Ładu były przewidywalne, zdroworozsądkowe i na to rolnicy się godzą. Od lat te działania środowiskowo-klimatyczne wypełniają pod warunkiem, że jest to spięte z dopłatami, można skorzystać z dodatkowych pieniędzy.

"Dopłaty dostają ludzie, którzy nie są rolnikami. Chcemy to zmienić"

W rozmowie pojawił się też temat wysokości dopłat dodatkowych dla rolników. Wiadomo już, że w nowym unijnym budżecie środków na wspólną politykę rolną będzie o 20 proc. mniej. Czy to oznacza mniejsze dopłaty? Niekoniecznie. W ramach pierwszego filaru tych pieniędzy jest mniej, ale mamy możliwość dołożenia tych pieniędzy z polityki spójności, polityki konkurencyjności.

1,2 mln osób w Polsce otrzymuje dopłaty dla rolników. Stefan Krajewski przyznał, że "dopłaty dostają ludzie, którzy nie są rolnikami". Chcemy to zmienić - stwierdził. Jego zdaniem wnioski o pomoc rolnikom i inne działania pokazały, że jedynie 500 tys. rolników czerpie zyski i ponosi koszty gospodarowania. Odpowiedzią na ten problem ma być ustawa o aktywnym rolniku. Projekt jest już złożony. Mam nadzieję, że zaraz trafi na zespół programowania prac rządu - stwierdził.

