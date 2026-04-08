Białostocka prokuratura regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko przedsiębiorcy z Podlasia. Według śledczych mężczyzna miał obiecać łapówkę o wartości ponad 4,9 mln dolarów osobie pełniącej funkcję publiczną w Kenii. Sprawa dotyczy przetargów związanych z projektami modernizacji rolnictwa w tym kraju.

Podlaski przedsiębiorca oskarżony o obietnicę wielomilionowej łapówki w Kenii

Śledztwo w tej sprawie trwało blisko 10 lat i było kilkukrotnie zawieszane, m.in. w oczekiwaniu na pomoc prawną z zagranicy. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, Zbigniew Szpiczko, zarzuty dotyczą okresu od początku 2014 do końca 2015 roku. W tym czasie przedsiębiorca miał obiecać łapówkę o wartości co najmniej 4 912 847 dolarów (ponad 19 mln złotych) w związku z przetargiem i umową międzynarodową między Polską a Kenią.

Śledztwo wszczęto w sierpniu 2016 roku na podstawie zawiadomienia Dyrektora Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA. Po kilku latach zawieszenia, postępowanie wznowiono w listopadzie 2024 roku. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Oskarżony nie przyznaje się do winy

Przedsiębiorca nie przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. W marcu 2025 roku wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nie jest objęty śledztwem dotyczącym szpiegostwa (w mediach pojawiły się publikacje łączące go z obywatelem Białorusi, którym interesowała się ABW, w związku z podejrzeniami o kontakty ze służbami na Białorusi i w Rosji), a sprawa dotyczy wyłącznie "rzekomej obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w związku z przetargami w Republice Kenii".

Zwrócił uwagę, że przez 9 lat postępowania, przez 7 lat sprawa była zawieszona, a sam tylko raz został wezwany do złożenia wyjaśnień. Dodał, że prokuratura zabrania mu publicznego komentowania sprawy i przedstawiania dowodów na swoją korzyść.

Zarzuty i możliwe konsekwencje

Prokuratura postawiła przedsiębiorcy zarzuty w lutym 2019 roku, a następnie uzupełniała je w październiku 2025 i styczniu 2026 roku. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.