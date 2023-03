"Nie po to tworzymy projekt z Szymonem Hołownią, by za chwilę zapisywać się do wspólnej listy" - powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki w Porannej rozmowie w RMF FM. Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy ludowcy ulegną Platformie Obywatelskiej w sprawie jednej listy opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych.