Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Kazimiera Szczuka pytała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to czy Rosję z Chinami łączy rzeczywista przyjaźń czy interesy. Zdecydowanie interesy. Teraz tylko pytanie, jakie są interesy po stronie chińskiej, a jakie po stronie rosyjskiej. Putin dramatycznie musi pokazać, że nie jest sam, że nie jest odizolowany. Zwłaszcza po liście gończym wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Wizyta chińskiego przywódcy jest dowodem, że bardzo ważny kraj, potęga jest razem z Rosją, a w każdym razie jest gotowa na współpracę z Rosją. Dla Putina to bardzo ważne wzmocnienie międzynarodowe i wewnętrzne - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Federacji Rosyjskiej. Równocześnie stwierdziła, że mało prawdopodobne jest, aby Putin wcześniej wiedział o nakazie aresztowania i zaplanował w związku z nim wizytę Xi Jinpinga w Moskwie. Pełczyńska-Nałęcz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM stwierdziła, że w tym układzie najciekawsze są interesy chińskie. Dla Chińczyków najważniejszym celem strategicznym jest podnieść gospodarkę chińską na poziom, który pozwoli wyprzedzić Stany Zjednoczone. Tu Chiny napotykają pewne problemy. Politycznie i geopolitycznie najważniejszy jest Tajwan. Uzyskanie pełnej kontroli nad Tajwanem. Tutaj przeszkodą są Stany Zjednoczone - mówiła dyrektorka Instytutu Strategie2050 w rozmowie z Kazimierą Szczuką. Ekspertka odniosła się również do tego czy Chiny poprą Rosję w wojnie w Ukrainie: Dla Chińczyków przegrana Rosji w tej wojnie, czyli sukces Stanów Zjednoczonych jest czymś geopolitycznie nie do przyjęcia. Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, wizyta Xi Jinpinga w Moskwie wynosi konflikt w Ukrainie na nowy poziom: Zaczyna być stawką po stronie Chin. Przegrana Rosji staje się czymś niedobrym dla Chin i osłabieniem ich pozycji. To nie jest dobra wiadomość. To wojna o dominację ekonomiczną i kontrolę nad Tajwanem. Rosja jest przez Chiny instrumentalnie wykorzystywana. Kazimiera Szczuka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pytała również o to, czy na Chiny zostaną nałożone sankcje. Z powodu wizyty raczej nie. Amerykanie wprowadzają dla Chin różne ograniczenia, nie związane z Rosją. Wiadomo, że sankcje nałożone na Rosję, są dziurawe jak sito. Rosja w minionym roku importowała więcej wysokotechnologicznych półprzewodników niż w poprzednim roku. Chociaż są obłożone sankcjami - mówiła była ambasador RP w Moskwie. Dodała, że chińska pomoc dla Rosji jest ogromnym problemem ekonomicznym dla całego Zachodu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniosła się również do przedłużającego się konfliktu w Ukrainie. Jej zdaniem widać po stronie Zachodu działania, które miałyby przyspieszyć zwycięstwo Ukrainy w konflikcie.