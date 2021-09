"Poczekamy na uzasadnienie kancelarii prezydenta i wystąpienie premiera" – tak Marek Sawicki odpowiada na pytanie o to, jak PSL zagłosuje po południu ws. stanu wyjątkowego wprowadzonego przy granicy z Białorusią. Sejm zbiera się w tej sprawie o godzinie 16:00.

"W uzasadnieniu czytamy o zagrożeniu dla ładu konstytucyjnego, porządku publicznego, natomiast w informacji publicznej chodzi głównie o wojnę hybrydową i manewry Zapad (manewry wojsk rosyjskich na terenie Białorusi, tuż przy granicy z Polską - red.)" - wyjaśnia poseł PSL, gość Porannej rozmowy w RMF FM. I dodaje: "Być może rzeczywiście potrzebne są jakieś nadzwyczajne środki. Jeśli dziś premier to powtórzy (w Sejmie - red.), to ja jestem gotów go poprzeć".

"Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pilotażem. Jeśli rząd dobrze wytłumaczy, dlaczego ten pilotaż prowadza to jestem w stanie to poprzeć" - mówi Sawicki, podkreślając jeszcze raz, że czeka na uzasadnienie. Jego zdaniem, rząd boi się ewentualnego rozliczenia po zakończeniu stanu wyjątkowego.

Marek Sawicki o odwołaniu marszałek Witek

"Odwołaniem marszałek nie ma co się zajmować, opozycja nie ma większości" - mówi Sawicki. W ten sposób tłumaczy, dlaczego po hucznych zapowiedziach partie opozycyjne wciąż nie złożyły wniosku o odwołanie Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu. Argumentuje, że ani Paweł Kukiz, ani Konfederacja takiego wniosku nie poprą. "Po co było się nadymać, po co było robić tajne spotkania" - pyta retorycznie gość Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Robert Mazurek: Dziś dobry, kłaniam się nisko państwo. Witam w poniedziałek witam Marka Sawickiego PSL.

Marek Sawicki: Dzień dobry.

Panie dziedzicu, szczęść Boże.

Witam serdecznie.

Dziedzic na Sawicach. Czuję się nieswojo, bo jest pan w studiu, zawsze łączyliśmy się z panem, pan opowiadał, jak na wsi?

Nic nie zmieniło nic. Wieś cały czas spokojna, panie redaktorze. Pory się zmieniły. Dziś rano było tylko 2 stopnie o godzinie 5:00 na plusie, ale jeszcze szronu nie było.

To dlatego, że pan z Nowosybirska przyjechał.

Marek Sawicki z Sawicz, dziedzic, doktor od ziemniaków i to jest bardzo poważna funkcja.

Doktor nauk rolniczych.

Czy żona nie jest zazdrosna? Annabelle, Cecile, Viviana, Colette...

Trochę pan przesadza.

To są wszystko pańskie znajome.

Panie redaktorze, przed przede wszystkim Irga i Irys to są stare, dobre odmiany. Jak sięgnę do swojej młodości to jeszcze Alma i Uran. To są odmiany, które ludzie pamiętali i na targu każdy umiał rozpoznać.

To proszę powiedzieć. Podstawowe, najważniejsze pytanie dnia jest takie: żółte czy białe?

Jeśli pan pojedzie na Śląsk, to oczywiście musi być miąższ żółty, jeśli w Warszawie to biały. Warszawie - przewaga konsumentów preferujących biały miąższ.

A ja białych nie lubię, bo one się rozpadają.

Niech pan trochę mniej gotujemy. Zapyta pan żonę, jak to się robi? "Póługotowane" się nie rozpadną.





