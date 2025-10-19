Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy z soboty na niedzielę w rafinerie ropy naftowej w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu w obwodzie orenburskim w Rosji. Takie informacje przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W obu miejscach wybuchły pożary.

Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy z soboty na niedzielę w rafinerie ropy naftowej w obwodzie samarskim / Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy / Facebook

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w wyniku uderzenia doszło do zniszczeń w rafinerii ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Słychać było eksplozje. Wybuchł pożar. Wstępnie ustalono, że uderzenie objęło instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej.

Zaatakowany został również zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu, jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji, zdolny do przetwarzania do 45 mld metrów sześciennych gazu i ponad 6 mln ton kondensatu rocznie. Według wstępnych danych uszkodzona została jedna z instalacji do przetwarzania i oczyszczania gazu. Na terenie kompleksu słychać było eksplozje. Także tam wybuchł pożar.

Ponadto siły obrony Ukrainy uderzyły w bazę materiałów paliwowo-smarowych w okupowanym przez Rosję Berdiańsku. Również tam wybuchł ogień.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki te mają na celu osłabienie bazy wojskowo-przemysłowej Rosji i ograniczenie jej możliwości kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. Stopień wyrządzonych szkód jest obecnie ustalany.