Benjamin Netanjahu ostrzega wrogów. "Odpowiemy siłą na ataki Hamasu na nasze wojska" - powiedział w niedzielę premier Izraela. Zbrojne skrzydło Hamasu oświadczyło w odpowiedzi, że przestrzega rozejmu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / Alex Kolomoisky / POOL / PAP/EPA

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ostrzegł, że Izrael odpowie siłą na wszelkie ataki Hamasu wymierzone w izraelskie wojska.

Oświadczenie Netanjahu było reakcją na incydent w Strefie Gazy, gdzie - według izraelskiej armii - bojownicy Hamasu zaatakowali żołnierzy Sił Obronnych Izraela pociskiem przeciwpancernym i artyleryjskim.

Żołnierze IDF, zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni, demontowali infrastrukturę terrorystyczną w okolicach Rafah, na południu Strefy Gazy.

Benjamin Netanjahu skomentował w ten sposób atak na izraelskie wojska w Strefie Gazy, o który armia oskarżyła bojowników Hamasu.

"Dziś rano terroryści ostrzelali pociskiem przeciwpancernym i artyleryjskim żołnierzy Sił Obronnych Izraela (IDF), którzy zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni, demontowali infrastrukturę terrorystyczną w rejonie Rafah, w południowej części Strefy Gazy" - napisała w niedzielę izraelska armia.

Wojsko Izraela jednocześnie potwierdziło, że w odpowiedzi na atak Hamasu rozpoczęło naloty w rejonie, aby wyeliminować zagrożenie oraz zdemontować szyby tunelowe i obiekty wojskowe, wykorzystywane do działań terrorystycznych.

Hamas odpowiada: Nic nie wiemy

Zbrojne skrzydło palestyńskiego Hamasu, Brygady Al-Kasama, oświadczyło w niedzielę, że nie wie o starciach w Rafah na południu Strefy Gazy i przestrzega rozejmu.

"Nie mamy informacji o żadnych incydentach ani starciach w rejonie Rafah, ponieważ jest to czerwona strefa pod kontrolą okupanta (Izraela - red.), a kontakt z resztą pozostających tam naszych grup został zerwany w czasie wznowienia wojny w marcu" - napisano w oświadczeniu Brygad Al-Kasama.

Dodano, że grupa potwierdza "pełne zaangażowanie" w realizowaniu wszystkich zapisów obowiązującego od 10 października rozejmu, przede wszystkim zawieszenia broni na całym obszarze Strefy Gazy.