"Wczoraj się dużo zmieniło, po raz pierwszy kraj NATO został zaatakowany w taki sposób, wleciało kilkanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, pytany o wczorajszą prowokację ze strony Rosji. "Rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem była bardzo dobra, prezydent USA potwierdził sojusznicze wsparcie i utrzymanie kontyngentu amerykańskiego w Polsce" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Premier Donald Tusk poinformował, że namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie.

Było to pierwsze potwierdzone zestrzelenie dronów na terytorium państwa członkowskiego NATO od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie w 2022 r.

Zapewnienia sojusznicze i deklaracje wsparcia

Na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem.

Co usłyszał od amerykańskiego przywódcy? O to na początku Porannej rozmowy w RMF FM pytał rzecznika prezydenta Tomasz Terlikowski.

To były bardzo poważne dyplomatyczne słowa ze strony z ust pana prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdził to sojusznicze wsparcie, potwierdził utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Polsce, utrzymanie tego kontyngentu amerykańskiego w Rzeczpospolitej. Zatem ta rozmowa była bardzo dobra, tak jak oceniamy i bardzo ważna – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

Atak dronów – historyczny precedens

10 września doszło do bezprecedensowego ataku – kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Część z nich udało się zestrzelić.

Wczoraj się dużo zmieniło, po raz pierwszy kraj NATO został zaatakowany w taki sposób, wleciało kilanaście dronów, kilka z nich udało się zestrzelić, w wyniku ataku zniszczony został jeden budynek mieszkalny, a jedna rodzina straciła dach nad głową - mówił w Porannej rozmowie rzecznik prezydenta.

Czy atak dronów zakończył spór pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem?

W odpowiedzi na atak prezydent Karol Nawrocki zaproponował uruchomienie konsultacji w trybie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Premier Donald Tusk poparł ten pomysł.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa tych, które dotyczą wszystkich Polaków, bo to rzeczywiście ta sytuacja o poranku była bardzo niebezpieczna, wszyscy zachowali się odpowiedzialnie – ocenił rzecznik prezydenta.

Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił, że "kwestie bezpieczeństwa są ponad podziałami politycznymi".

Na pytania o ewentualne zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce rzecznik odpowiedział: Za wcześnie, żeby o tym mówić już teraz i otwarcie. Na pewno ci żołnierze amerykańscy w Polsce zostaną. Czy będzie ich więcej? Dajmy chwilę czasu na ustalenia polityczne.

Podkreślił także konieczność uszczelnienia wschodniej granicy i wzmocnienia systemów radarowych, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości

