Na jakim etapie jest odbudowa Lądka-Zdroju po powodzi? Czy turyści wrócili? Jak wygląda współpraca z Wodami Polskimi? Czy środki na odbudowę wystarczają, by przywrócić Lądek-Zdrój do życia? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasza Nowickiego, burmistrza Lądka-Zdroju. Zapraszamy!

Lądek Zdrój po powodzi / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Wrzesień 2024 roku. Tego czasu mieszkańcy południowo-zachodniej Polski nie zapomną nigdy. Woda przyszła nagle, z siłą, która zburzyła domy, zmyła drogi, odebrała poczucie bezpieczeństwa i marzenia. Dziś, rok po tamtych dramatycznych wydarzeniach, ślady powodzi wciąż są widoczne - nie tylko w krajobrazie. W poniedziałek 15 września w Faktach RMF FM i radiu internetowym RMF24 wrócimy do miejsc, gdzie żywioł napisał najtrudniejsze rozdziały. Chcemy sprawdzić, jak wygląda odbudowa, jak mieszkańcy patrzą w przyszłość i czy wróciła nadzieja.

Zapraszamy Was do słuchania poniedziałkowych Faktów RMF FM i specjalnego programu w radiu internetowym RMF24, który od godz. 7:00 do 10:00 poprowadzi ze studia w Krakowie Tomasz Weryński i z Lądka Zdroju Piotr Salak.

O 8:00 Tomasz Terlikowski zaprosi do Porannej rozmowy w RMF FM burmistrza Lądka-Zdroju, Tomasza Nowickiego. Zapytamy go, na jakim etapie jest odbudowa miasta. Czy turyści wrócili? Jak wygląda współpraca z Wodami Polskimi? Czy środki na odbudowę wystarczają, by przywrócić Lądek-Zdrój do życia? To miasto, które żyje z turystyki i uzdrowiska - dla mieszkańców powrót do normalności to nie tylko kwestia odbudowy domów, ale i przyszłości całej społeczności.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

