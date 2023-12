​Gościem piątkowej, ostatniej w tym roku Porannej rozmowy w RMF FM będzie satyryk i twórca kabaretowy Robert Górski. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, co śmiesznego przytrafiło się w naszej polskiej rzeczywistości w mijającym roku.

Robert Górski / Bartosz Sroczyński / RMF FM

Roberta Górskiego zapytamy też o to, z czego być może będziemy śmiać się w najbliższej przyszłości.

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Robert Mazurek, zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, Interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!