Czy w ramach rekonstrukcji rządu PSL chce odebrać Lewicy ministerstwa? Jakie są kulisy rozpadu Trzeciej Drogi? Czy w przyszłości może dojść do koalicji PSL z PiS? Jak PSL zapatruje się na sprawę przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich? Dlaczego PSL nie chce szybszych rozwodów? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL. Zapraszamy!

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z nowe PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

Premier Donald Tusk w przyszłym tygodniu ma zaprezentować koalicjantom propozycje rekonstrukcji rządu. Liderzy rozmawiali w poniedziałek. Czy PSL chce odebrać lewicy ministerstwa?

Nie milkną echa nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Czy ludowcy popierają stanowisko części polityków Koalicji Obywatelskiej ws. konieczności ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich?

W ubiegłym tygodniu doszło do rozpadu koalicji Trzeciej Drogi, tworzonej przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050. Lider PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wówczas, że ludowcy w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartują samodzielnie. Czy po rozpadzie Trzeciej Drogi ludowcy w najbliższych wyborach parlamentarnych wystartują samodzielnie? Czy w przyszłości może dojść do koalicji PSL z PiS?

W rozmowie padnie także pytanie dotyczące sporu PSL z Nową Lewicą ws. szybszych rozwodów. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy, który zakłada, że małżeństwa nieposiadające małoletnich dzieci i które zgodnie deklarują chęć rozwodu, będą to mogły zrobić szybciej niż dotychczas. Przeciwko tym przepisom wystąpiło Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - na czele obu stoją politycy z PSL. Dlaczego PSL nie chce szybszych rozwodów?

