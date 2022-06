Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Ursula von der Leyen, informując o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej ws. przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej, podkreślała, że kraj ten musi wprowadzić jeszcze szereg reform. Chodzi m.in. o praworządność i przepisy antykorupcyjne.

Szefowa KE zaznaczyła, że Ukraina jasno pokazała, iż aspiruje do tego, by funkcjonować w ramach europejskich wartości i standardów.

W czasie swojego wystąpienia von der Leyen miała na sobie ubrania w kolorach Ukrainy - niebieską bluzkę i żółty żakiet.

Zielone światło dla Mołdawii

Komisja Europejska wydała też pozytywną opinię ws. przyznania Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; (mołdawska) polityka makroekonomiczna była prowadzona racjonalnie i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE - powiedziała von der Leyen.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata przy założeniu, że w wielu obszarach zostaną podjęte kroki - dodała.

Za wcześnie na kandydaturę Gruzji

Ursula von der Leyen mówiła też na konferencji, że Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie.

Komisja Europejska ocenia, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju. Osiągnęła dobry stopień stabilności makroekonomicznej i ma solidne osiągnięcia w zakresie polityki gospodarczej i sprzyjające otoczenie biznesowe, ale potrzebne są dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie jej gospodarki rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE - powiedziała von der Leyen.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata, gdy zajmie się kilkoma priorytetami - dodała.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.