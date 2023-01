„Nie wiem, czy Bruksela w dobrej wierze prowadzi negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM nowo powołany szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „My prowadzimy je w dobrej wierze, bo uważamy, że środki z KPO są Polsce potrzebne, ale równość i pewnego rodzaju sprawiedliwość co do zasad i brak podwójnych standardów jest ważna także z perspektywy przyszłości projektu europejskiego. Nie może być tak, że są traktowani inaczej partnerzy z zachodniej części Europy, a inaczej ze wschodniej. Tak dzisiaj właśnie jest” – podkreślił.

Przydacz pytany przez Roberta Mazurka o to, czy prezydent podpisze nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która może odblokować wypłatę unijnych funduszy, odpowiedział: "Prezydent wielokrotnie powtarzał, że decyzję o podpisie podejmuje wtedy, kiedy ustawa trafia na jego biurko. Wtedy dokonywane są analizy natury politycznej i prawnej, które prowadzą do odpowiedniej decyzji. W tym momencie proces legislacyjny jeszcze trwa w parlamencie".

"Prezydent jeszcze wiosną zaangażował się w dialog z Brukselą po to, aby stworzyć warunki do uzyskania pieniędzy z KPO, bo te pieniądze są ważne, zwłaszcza w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Wówczas był zaproponowany projekt, który trafił do parlamentu, i który na skutek różnych poprawek został na tyle zmieniony, że nie doprowadził finalnie do pozytywnego skutku" - wyjaśnił Przydacz.

Podczas rozmowy padły także pytania o ostatnią wizytę Andrzeja Dudy we Lwowie.

"Ta wizyta była z wielu powodów istotna. To był drugi szczyt Trójkąta Lubelskiego - spotkanie prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. We wspólnej deklaracji prezydenci po raz pierwszy odwołali się do wspólnego dziedzictwa państwowego - I Rzeczpospolitej, jako państwa Polaków, Litwinów, Ukraińców i Rusinów" - ocenił Przydacz.

"Staramy się proponować narracje historyczne, które będą nas - Polaków i Ukraińców - łączyć" - dodał.

We Lwowie polski prezydent zadeklarował również, że Polska przekaże Ukrainie czołgi leopard.

"Deklaracja w tej sprawie padła w ramach koalicji międzynarodowej. Polska zgłasza gotowość do bycia aktywnym członkiem tej koalicji. Te 10-12 czy nawet 14 leopardów nie zmienią sytuacji. Sytuacja na froncie robi się coraz trudniejsza. Rosjanie szykują ofensywę. To nie jest tak, że możemy czekać z założonymi rękoma, bo Ukraińcy radzą sobie nieźle na froncie" - powiedział prezydencki minister.

"Czy mamy zgodę Niemiec na przekazanie Ukrainie tych czołgów?" - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek.

"My chcemy tworzyć koalicję państw, do których, mamy nadzieję, dołączą Niemcy. Ostatnie miesiące pokazały, że Niemcy jako pierwsze nigdy nie podejmują tej decyzji, chyba, że chodzi o hełmy i kamizelki kuloodporne. Jeśli chodzi o twardy sprzęt, to wymagają pewnego rodzaju zachęty i dobrego przykładu. My jesteśmy w tym wypadku na to gotowi, będziemy rozmawiać z Niemcami" - odpowiedział Przydacz.

