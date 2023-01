"Jestem wdzięczny Polsce i Litwie za decyzje o wsparciu militarnym; pokazuje to, że jesteśmy partnerami i przyjaciółmi" - oświadczył we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentami Polski i Litwy: Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausėdą. Głowy państw trzech krajów spotkali się, by podpisać Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Potem prezydent Duda ogłosił, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard.

/ foto: Gitanas Nausėda/Twitter / Prezydent Zełenski przyjechał do Lwowa, gdzie rozmawiał o sytuacji w zachodnich regionach Ukrainy, w szczególności graniczących z Białorusią. Wysłuchał raportu o działaniach w walce z dywersją, stanie umocnień na granicy, a także o zaopatrzeniu wojsk i służb granicznych w regionach graniczących z Białorusią. Potem spotkał się z gośćmi z Polski i Litwy - prezydentami Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausėdą. Prezydent Zełenski występując na konferencji prasowej podziękował Litwinom i Polakom za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Ukraińcy będą pamiętać o tej pomocy przez wiele lat - zapewnił. Dziękował też za gotowość do stania przy boku Ukrainy w drodze do zwycięstwa. Prezydent Litwy zapewnił ze swojej strony, że jego kraj przekaże Ukrainie amunicję. Natomiast prezydent Duda zapowiedział, że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę politycznie i dalej będzie przekazywać Ukrainie broń. Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, jednak w ramach koalicji międzynarodowej - oświadczył. Wkrótce więcej na ten temat. Zobacz również: Zażarte walki o Sołedar. Jakie znaczenie ma miasteczko?

