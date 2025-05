Ukraina w NATO? "Nie ma warunków"

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o jego stanowisko ws. wejścia Ukrainy do NATO. Zdaniem Przydacza, dzisiaj nie ma warunków do tego, by Ukraina weszła do NATO, to by teraz oznaczało, że NATO weszłoby do wojny.

Ukraina musi zacząć zabiegać o to, by Polska chciała ją popierać w tym aspekcie. Wielu Polaków jest rozczarowanych tym, jaką dwustronną politykę prowadziła Ukraina wobec Polski w ostatnich latach - ocenił Przydacz.

Zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. Gdyby Ukraina odblokowała w pełni kwestie ekshumacyjne, gdyby rozliczyła się z kwestią Wołynia, gdyby zwróciła katolikom lwowskim kościół Marii Magdaleny - być może także Konfederaci, Mentzen, Bosak, by powiedzieli, że Ukraina zmieniła swoją postawę - dodał.

Przydacz prezesem PiS?

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawiły się też pytania od słuchaczy. Pani Kasia z Ostródy chciała wiedzieć, czy Karol Nawrocki zawetuje dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Uważamy, że to, co jest ważne w polityce mieszkaniowej, to zwiększenie podaży mieszkań. Co do weta - wszystko będzie zależało od tego, jak ten program będzie wyglądał. Natomiast program tylko takich dopłat, żeby niektórzy mieli jeszcze więcej mieszkań, to na takie rozwiązanie się nie zgodzi - odpowiedział Przydacz.

Drugie pytanie pana Artura z Włocławka dotyczyło tego, czy Przydacz chciałby zostać prezesem PiS w przypadku odejścia Jarosława Kaczyńskiego. Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapewnił, że nie chciałby być prezesem, ale chciałby pracować dla państwa polskiego. Jak twierdzi, nie ma w sobie takiej zuchwałości. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński będzie na pewno startował w najbliższych wyborach na prezesa partii, ale gdy kiedyś sam zdecyduje się odejść, to decyzję o tym, kto zostanie prezesem, podejmie Kongres Partii.

Przydacz podkreślał, że PiS chce wygrać następne wybory parlamentarne i wrócić do władzy. Według niego I tura wyborów pokazała, że Polacy nie chcą rządu Donalda Tuska.

