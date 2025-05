Jeden z najbliższych współpracowników Andrzeja Dudy dołączył do drużyny Rafała Trzaskowskiego. Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, został właśnie społecznym doradcą Trzaskowskiego.

Jacek Siewiera społecznym doradcą Rafała Trzaskowskiego / X, Rafał Trzaskowski /

Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego , bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, został społecznym doradcą Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, kandydata KO w wyborach prezydenta Polski.

Poinformował o tym szeroko minister spraw wewnętrzych i administracji, koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak.

"W dyskusji na Polskim Kongresie Gospodarczym zapytałem Jacka Siewierę, czy przyjąłby propozycję współpracy ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Odpowiedział, że tak, jest gotów pracować z Rafałem Trzaskowskim. To bardzo ważna deklaracja pokazująca, że ciągłość działania państwowego jest wielką wartością. Bezpieczeństwo, Polsko!" - napisał wcześniej Tomasz Siemoniak.

Potwierdził to również Rafał Trzaskowski.

"Cieszę się, że minister Jacek Siewiera pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie do współpracy jako społeczny doradca. W sprawach najważniejszych warto sięgać po wsparcie ekspertów z różnych środowisk. A bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w niej rewolucję. Trzeba prowadzić mądrą, długofalową politykę. I być otwartym na różne punkty widzenia" - napisał na platformie X kandydat KO na prezydenta Polski, zamieszczając wspólne zdjęcie.