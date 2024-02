Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Porozmawiamy z nim między innymi o rozpoczętych w poniedziałek pracach sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Przemysław Wipler / Piotr Szydłowski / RMF FM

Komisja ustaliła wstępną listę świadków; padały też nazwiska osób, które miały być podsłuchiwane dzięki temu izraelskiemu oprogramowaniu. Wbrew doniesieniom medialnym z ostatnich dni, nie było wśród nich wysokich rangą polityków PiS, np. Mateusza Morawieckiego czy Ryszarda Terleckiego. Kiedy ujawniona może zostać pełna lista ofiar nielegalnej inwigilacji? Czy Przemysław Wipler jest pewien, że na liście nie znajdzie się jego nazwiska?

Porozmawiamy ponadto o kwietniowych wyborach samorządowych i czerwcowych do Parlamentu Europejskiego. Czy kontrowersje wokół Europejskiego Zielonego Ładu i protesty rolników mogą być szansą dla takich partii jak Konfederacja?

/ RMF FM

Na jutrzejszą rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!