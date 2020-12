„Świat Cyberpunka 2077 to świat mroczny, ale on fantastycznie wpisuje się w dzisiejsze lęki. Mniej więcej na początku lat 90. mieliśmy taką utopię, że już wszystko będzie lepiej, jak pamiętamy Francis Fukuyama pisał, że jest koniec historii, teraz już będzie szczęśliwie. I nagle się okazało, że te wszystkie populizmy, korporacje, że klimat… że całkiem jest niedobrze i te napięcia, które powstają są naszym udziałem, w związku z tym ta gra (…) trochę się wpisuje w dzisiejsze lęki dystopijne związane ze światem, który nie jest zbyt dobry. Jeżeli porównalibyśmy sobie ją do różnych historii, które są opowiadane na Netflixie, to można powiedzieć, że ona jest bardzo mocno w trendzie” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Jacek Wasilewski.

