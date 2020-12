Można spodziewać się kolejnych części hitowych polskich gier komputerowych Cyberpunk i Wiedźmin. Tak zapowiada w rozmowie z RMF FM prezes polskiego studia CD Projekt Re, Adam Kiciński. Jak mówi, Wiedźmin i Cyberpunk to brandy na lata i podkreśla, że choć nad tą ostatnią grą współpracował międzynarodowy zespół to jest to polski sukces. "Powstała tutaj w Warszawie, na Pradze" – mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.

REKLAMA