"Wczoraj była zapowiedź Monachium, konferencji monachijskiej (podobnej do wydarzenia z 1938 roku - przyp. red.), to znaczy, że zdecydują wielkie mocarstwa, a Ukraińcy zostaną zaproszeni po to, żeby podpisać (porozumienie - przyp. red.)" – powiedział prof. Roman Kuźniar. Był on gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Jego zdaniem, "administracja Trumpa jest nie tylko głęboko niemoralna, ale również głęboko niekompetentna". "Jesteśmy między młotem Trumpa a kowadłem Putina" – dodał.