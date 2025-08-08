"Jeśli byłyby dzisiaj przyspieszone wybory, to tak naprawdę byłyby jedynie w interesie Konfederacji, zatem nie ona ma wszystkie karty, by te wybory ogłosić. W związku z tym uważam, że w ramach dzisiejszych realiów wybory będą w trybie niekonstytucyjnym. Nie wykluczam, że może coś się po drodze zmienić. Spór jest i będzie" - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany, czy możemy już mówić na ten temat.

Piotr Zgorzelski komentował również środowe zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i "wybuczenie" Władysława Kosiniaka-Kamysza, na które prezydent nie zareagował. Zdaniem Zgorzelskiego takie zachowanie przekuło się w sympatię dla ministra obrony narodowej.

Ci wszyscy, którzy buczeli i gwizdali, są pod opieką ministra Kosiniaka-Kamysza. (...) Jestem człowiekiem dobrej woli i uważam, że prezydent z tym buczeniem nie miał nic wspólnego. Moim zdaniem nie był chyba inspiratorem tych zachowań - stwierdził Zgorzelski.

Dwa zespoły ws. związków partnerskich

Czy po rozmowach PSL-u z przedstawicielami Lewicy uda się dojść do porozumienia w sprawie związków partnerskich? Piotr Zgorzelski widzi światełko w tunelu.

Zostaną powołane być może dwa zespoły, które doprowadzą do skutecznego finału sprawy związane ze związkami partnerskimi i aborcją. Odbyło się jedno spotkanie i zespoły będą pracowały po to, żeby pokazać efekt. Nie epatujemy, tylko robimy swoje - powiedział Zgorzelski.

Doprecyzował, że podstawą prac zespołów ma być projekt ministry Katarzyny Kotuli o związkach partnerskich oraz PSL-u o statusie osoby najbliższej. W sprawie aborcji PSL chce wrócić do stanu sprzed "haniebnego" orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

