"Musimy pamiętać o źródłach tego problemu" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który ujawnił, że był namawiany do "zamachu stanu" i opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła, że przez wiele tygodni intencjonalnie dezinformowano opinię publiczną i wzbudzano podejrzenie do instytucji państwa i wyborów prezydenckich. "To jest coś bardzo złego dla polskiej demokracji" - podkreśliła.

Pełczyńska-Nałęcz grzmi po słowach Hołowni: Pamiętajmy, jakie jest źródło zła Piotr Mazur / RMF FM

Nie milkną echa wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który ujawnił, że był namawiany do "zamachu stanu" i opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że "w najbliższych dniach lub tygodniach planowane jest przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w charakterze świadka ws. jego słów o 'zamachu stanu'".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pełczyńska-Nałęcz grzmi po słowach Hołowni: Pamiętajmy, jakie jest źródło zła

Pytana w Porannej rozmowie w RMF FM o to, czy lider Polski 2050 ujawni nazwiska osób, które na niego naciskały, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że absolutnie nie jest rolą nikogo mówić marszałkowi Sejmu, co powinien, a czego nie powinien. Pan marszałek zdecyduje, co i jak będzie mówił - zaznaczyła.

Minister funduszy i polityki regionalnej sporą część Porannej rozmowy w RMF FM poświęciła "źródłowi problemu", jak nazwała publiczne nawoływania polityków koalicji rządzącej do opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Musimy pamiętać o źródłach tego problemu, dlatego że następuje skupienie się na osobie, która informuje, a nie na samym problemie, który się pojawił - podkreśliła.

Odbyły się w Polsce wybory prezydenckie, co do których prokuratura stwierdza, że nieprawidłowości (...) były minimalne i wyniki tych wyborów są niekwestionowalne. Przez wiele tygodni intencjonalnie dezinformowano opinię publiczną, wzbudzano podejrzenia do instytucji i wyborów - grzmiała na antenie RMF FM.

W jej opinii nie można zapomnieć, jakie jest "źródło zła". Bardzo nieodpowiedzialnie - z powodu tego, że wyniki wyborów nie odpowiadały pewnym politykom - rozhuśtano nastroje, wypowiedziano bardzo wiele nieodpowiedzialnych słów. To jest coś bardzo złego dla polskiej demokracji i nigdy nie powinno się to powtórzyć - podkreśliła.

Na pytanie, czy była świadkiem wspomnianych nacisków na marszałka Sejmu, wiceprzewodnicząca Polski 2050 stwierdziła, że "widziała wpisy publiczne". Publiczne wezwania do tego, żeby się nie działo tak, jak wymaga tego konstytucja i polskie prawo - tłumaczyła. Zaznaczyła, że nie była przy spotkaniach, kiedy Szymonowi Hołowni sugerowano przeprowadzenie "zamachu stanu".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię rekonstrukcji rządu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła, że koalicjanci uzgodnili, iż w listopadzie br. - kiedy Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu - Polska 2050 otrzyma stanowiska wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.

Pytana, czy to ona zostanie wiceprezesem Rady Ministrów, co mówił nawet sam lider Polski 2050, odparła krótko: "Pan marszałek taką propozycję złożył. Dla mnie to jest wielki zaszczyt".

Co z polityką mieszkaniową i ustawą o asystencji osobistej?

Prowadzący rozmowę Piotr Salak pytał swoją rozmówczynię również o politykę mieszkaniową. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że mieszkalnictwo jest obecnie "tak naprawdę w kilku miejscach".

Główna część będzie - jak rozumiem - u pana ministra (finansów i gospodarki Andrzeja) Domańskiego - powiedziała, dodając, że np. budownictwo społeczne czy krajowy zasób nieruchomości będzie podlegało pod jej resort. Minister zadeklarowała chęć współpracy z ministrem finansów i gospodarki w sprawie polityki mieszkaniowej.

Pytana również o ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, odparła, że priorytetem jest pójście ustawą rządową, a nie projektem poselskim. Uważamy, ze powinien być projekt rządowy - dodała.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.