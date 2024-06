Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Cezary Pazura. Znanego aktora zapytamy m.in. o tantiemy dla filmowców, ale także o Euro 2024.

Cezary Pazura / Marcin Suchmiel / RMF FM

Wideo youtube

Naszego gościa, znanego z wielu komediowych ról, zapytamy o poważne sprawy - m.in. o tantiemy, o które filmowcy w Polsce walczą z platformami streamingowymi. Polska jako jedyny kraj w EU nie wdrożyła odpowiedniej dyrektywy.

Cezary Pazura od lat pasjonuje się piłką nożną, dlatego nie zabraknie wątku Euro 2024 i pytań o piątkowy mecz Polska - Austria.

Porozmawiamy też o kulcie młodości i o polskim poczuciu humoru. W programie także pytania o Pazurę w kosmosie.

