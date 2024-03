Gościem Porannej rozmowy w RMF FM we wtorek będzie wiceminister obrony narodowej, Paweł Zalewski z Polski 2050.

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Porozmawiamy o zaprezentowanych w poniedziałek planach koalicji rządzącej na reformę Trybunału Konstytucyjnego. Co większość sejmowa chce osiągnąć uchwałami, czy zbierze wystarczającą liczbę głosów do zmiany konstytucji i czy przekona do swoich pomysłów prezydenta?

W Porannej rozmowie także składka zdrowotna, która w weekend stała się osią sporu między Trzecią Drogą a premierem Donaldem Tuskiem. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że zmiana jej naliczania to "nasze być albo nie być w koalicji.

Z wiceministrem obrony porozmawiamy także o polskiej armii, jej zbrojeniu, a także o sytuacji geopolitycznej w Europie.

