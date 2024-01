Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski (Polska 2050). Porozmawiamy z nim między innymi o tym, na ile realne są, kreślone na Zachodzie, scenariusze ewentualnego ataku Rosji na państwa NATO. Czy Polska jest gotowa na taki wariant? Jak liczna może być i powinna polska armia? Co z ustawą o obronie cywilnej?

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wiceszefa MON zapytamy także, co dla naszego regionu, ale przede wszystkim dla Ukrainy, oznacza ewentualny powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

