Dyskusja na temat finansowania piątkowej debaty prezydenckiej w Końskich (woj. świętokrzyskie) nie cichnie. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego zapowiada, że Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się do kwestii finansowania piątkowej debaty w Końskich po zbadaniu sprawozdań komitetów wyborczych. Jak mówił, tego typu ocen "nie można dokonać na podstawie wyrywkowych informacji medialnych".

Debata prezydencka w Końskich. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego zapowiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się do kwestii finansowania piątkowej debaty w Końskich po zbadaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Politycy PiS, podczas kontroli poselskiej w TVP, domagają się wyjaśnień na temat finansowania debaty, sugerując, że mogła być ona sfinansowana z pieniędzy publicznych.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, zwrócił się do PKW z wnioskiem o zbadanie i ocenę, czy debata została zorganizowana z naruszeniem prawa, zwracając uwagę na brak równych szans dla wszystkich kandydatów i zbyt wczesną emisję debaty.

Rzecznik KBW podkreślił, że ocena finansowania debaty wymaga szczegółowej wiedzy na temat wszystkich okoliczności zdarzenia, a takie oceny nie mogą być dokonywane na podstawie wyrywkowych informacji medialnych.

W piątek w Końskich odbyły się dwie debaty: zorganizowana przez Telewizję Republika na rynku z udziałem pięciorga kandydatów oraz debaty prowadzonej przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu i transmitowanej przez te stacje z udziałem ośmiorga kandydatów, w tym Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, która odbyła się w hali sportowej. Dziennikarka TVP poinformowała w trakcie, że debatę zorganizował komitet wyborczy Trzaskowskiego, a telewizja publiczna przeprowadzi debatę wszystkich kandydatów w maju.

W przestrzeni medialnej pojawiły się wątpliwości m.in. co do finansowania tej drugiej debaty. Politycy PiS, podczas przeprowadzanej w poniedziałek kontroli poselskiej w TVP, chcą zobaczyć faktury, jakie stacja wystawiła na komitet wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej. Według szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka istnieje podejrzenie, że "polski podatnik sfinansował właśnie z pieniędzy ‘neo TVP’ całe to przedsięwzięcie". Zaznaczył ponadto, że - choć debata miała być zorganizowana przez komitet wyborczy Trzaskowskiego - nie została jako taka oznaczona i zapowiedział zgłoszenie sprawy do Państwowej Komisji Wyborczej.

Również przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zwrócił się do przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka z wnioskiem o zbadanie i ocenę, czy piątkowa debata prezydencka w Końskich została zorganizowana z naruszeniem prawa. Szef KRRiT argumentował, że nie wszyscy kandydaci mieli szansę wziąć udział w debacie i odpowiednio się do niej przygotować, a także, że została ona wyemitowana wcześniej, niż przepisowe dwa tygodnie przed wyborami.

Świrski podkreślił, że w przypadku, gdyby wydarzenie w Końskich nie zostało uznane przez PKW za debatę, należałoby zaklasyfikować je jako agitację wyborczą - i w takiej sytuacji powinno zostać ono oznaczone jako materiał komitetu wyborczego i opłacone przez ten komitet. Podkreślił jednocześnie, że - jego zdaniem - audycja "miała charakter debaty", a to oznacza m.in., że Telewizja Polska powinna zapewnić równe warunki udziału w debacie każdemu kandydatowi.

"PKW odniesie się do kwestii finansowania debaty po zbadaniu sprawozdań komitetów wyborczych"

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki odpowiedział w poniedziałek PAP, że do kwestii finansowania piątkowej debaty w Końskich PKW może odnieść się w uchwale podjętej po zbadaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z kampanii prezydenckiej. Wybory odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura - 1 czerwca. Sprawozdania finansowe są przekładane Komisji w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

Wszelkie informacje, mogące mieć wpływ na ocenę zgodności z prawem gospodarki finansowej komitetów wyborczych są wykorzystywane w trakcie badania sprawozdań - zaznaczył Chmielnicki. Dopiero uchwała ws. sprawozdania finansowego i zawarte w niej uzasadnienie wskazują prawne i faktyczne podstawy rozstrzygnięcia Komisji.

Rzecznik KBW podkreślił ponadto, że ewentualne dokonanie oceny ws. piątkowej debaty wymaga "szczegółowej wiedzy na temat wszystkich okoliczności zdarzenia opisanych w dokumentach".

Takich ocen nie można dokonywać na podstawie wyrywkowych informacji medialnych, więc jeśli chodzi o finansowanie debaty, PKW odniesie się do tego w uchwale po dostarczeniu przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych i po ich zbadaniu przez PKW - zaznaczył Chmielnicki.

Politycy PiS domagają się wyjaśnień

W sprawie piątkowej debaty w Końskich zareagował także poseł PiS Jacek Sasin, który zwrócił się z pytaniami o udział Telewizji Polskiej w organizacji debaty do minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej. Sasin zapytał m.in. o to, kto w TVP podjął decyzję o relacjonowaniu debaty, jakie umowy w tej kwestii zawarła TVP, a także jakie koszty poniosła telewizja, a także, czy w TVP obowiązują procedury dotyczące selekcji wydarzeń emitowanych w prime time i czy transmisja wydarzenia była finansowana przez zewnętrznych sponsorów. W piśmie Sasina do Wróblewskiej, opublikowanym na portalu X, polityk PiS wniósł o udostępnienie pełnej dokumentacji związanej z debatą, w tym m.in. kopii umów i faktur.

W rozmowie z PAP jeden z członków sztabu Trzaskowskiego przyznał, że to sztab organizował debatę, że ma na to faktury, a "wszystko będzie w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego".

Jego zdaniem transmisja debaty odbyła się na tej samej zasadzie, jak transmisja konwencji czy konferencji kandydatów. Członek sztabu Trzaskowskiego, pytany, dlaczego debata nie miała oznaczenia "finansowane ze środków komitetu wyborczego", odpowiedział, że debata została dokładnie tak samo oznaczona, jak konwencja Karola Nawrockiego z 2 marca i Sławomira Mentzena z 22 lutego. Jest to informacja podana na początku przez prowadzącą osobę - doprecyzował.

Dwie debaty

Piątkowa debata w Końskich początkowo miała być spotkaniem "jeden na jeden" Trzaskowskiego i Nawrockiego. Przedstawiciele TVP, TVN i Polsatu informowali, że są gotowi do zorganizowania i transmitowania debaty.

Sztab Nawrockiego chciał jednak, by do debaty zostały dopuszczone też TV Republika i wPolsce24.pl. Do porozumienia sztabów jednak nie doszło. Trzaskowski podtrzymał zaproszenie dla Nawrockiego, a TV Republika zorganizowała własną debatę na miejskim rynku w Końskich.

Finalnie doszło więc do dwóch debat: debaty Telewizji Republika na rynku z udziałem pięciorga kandydatów, w tym Nawrockiego oraz debaty prowadzonej przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu i transmitowanej przez te stacje z udziałem ośmiorga kandydatów, w tym Nawrockiego i Trzaskowskiego.

Dziennikarka TVP poinformowała, że debatę zorganizował komitet wyborczy Trzaskowskiego, a telewizja publiczna przeprowadzi debatę wszystkich kandydatów w maju.