"Ten temat nie zniknął i on jeszcze bardzo długo nie zniknie" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann, pytany o spór dot. aborcji. "To będzie debata, która będzie trwała wiele lat w Polsce. Chyba nie tylko o aborcji - też o stosunku państwo - Kościół, edukacji seksualnej, o tym, jak pomóc w tym, żeby aborcja nie była głównym środkiem" - dodał. "Nie ma powrotu do kompromisu, który był, bo został wysadzony w powietrze" - podkreślił Neumann. "Nie wiem, co będzie proponować PO, bo jesteśmy na początku dyskusji" - zastrzegł.

REKLAMA