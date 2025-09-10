"Jeżeli to jest wojna, to ja oczekuję, że Polska skorzysta z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To zależy od tego, jak czynniki wojskowe i polityczne oceniają tę sytuację. Wydarzyła się rzecz poważna i chcę skorzystać z okazji, żeby pogratulować polskim siłom zbrojnym, a także sojuszniczym, bo tym razem obiekty, które do nas wtargnęły, zostały unieszkodliwione. Do tej pory zdarzało się, że tak nie było" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller.

/ arch. RMF

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, a cztery lotniska zostały zamknięte. Chodzi o porty lotnicze w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji.

Rosja chciała sprawdzić odporność naszego systemu obrony powietrznej i współdziałania z NATO, bo przecież samoloty NATO okazały się potrzebne. I ma odpowiedź: że Polska jest w stanie zareagować. Gratuluję wszystkim siłom (...). Nie można wykluczyć, że będą kolejne próby (naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - przyp. red.) - powiedział Leszek Miller w Porannej rozmowie w RMF FM.