W przypadku odnalezienia zestrzelonych dzisiaj w nocy rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - lub też ich fragmentów - nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą być niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Sztab Generalny Wojska Polskiego podał dokładną instrukcję, co należy w takiej sytuacji zrobić.
W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie oraz Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji.
Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie - podało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Służby podały, że o godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. "Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" - napisała lubelska policja.
W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów:
- nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
- każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji,
- nie podejmować żadnych działań na własną rękę, aż służby nie zabezpieczą terenu.
"Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.