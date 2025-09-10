W przypadku odnalezienia zestrzelonych dzisiaj w nocy rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - lub też ich fragmentów - nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą być niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Sztab Generalny Wojska Polskiego podał dokładną instrukcję, co należy w takiej sytuacji zrobić.

Sztab Generalny WP o tym, jak się zachować, gdy znajdziemy pozostałości rosyjskich dronów; zdj. ilustracyjne / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / East News

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną . Część z nich została zestrzelona. Zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie oraz Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji.

Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie - podało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych .

Służby podały, że o godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. "Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" - napisała lubelska policja.

Rosyjskie drony nad Polską - najnowsze informacje, komentarze i reakcje świata znajdziecie w naszej RELACJI NA ŻYWO.

Jak się zachować w przypadku odnalezienia rosyjskich dronów lub ich fragmentów?

W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów:

nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji,

nie podejmować żadnych działań na własną rękę, aż służby nie zabezpieczą terenu.

"Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

