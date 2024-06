Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Z naszym gościem porozmawiamy o przyszłości jego partii, która jest rozedrgana przez wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. PiS nie dość, że minimalnie przegrał z KO, to jeszcze mandaty wygrali ludzie wskazani przez Mateusza Morawieckiego, przez co przepadli kandydaci Jarosława Kaczyńskiego.