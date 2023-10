Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marek Matusiak - koordynator projektu Izrael-Europa Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy trwająca od soboty wojna w Izraelu to lokalny kryzys, czy też może z czasem osiągnąć wymiar globalny? Jaka jest rola Rosji w tym konflikcie: czy to możliwe, by Rosjanie szkolili terrorystów palestyńskich?

Aszkelon. Samochód płonie po ostrzale rakietowym / ATEF SAFADI / PAP/EPA Porozmawiamy też o tym, jaki wpływ sytuacja w Izraelu może mieć na losy wojny w Ukrainie. Czy rosyjska agresja na naszego wschodniego sąsiada może zejść na plan dalszy, bo Zachód, przede wszystkim USA, skupi się teraz na wsparciu dla Jerozolimy? Z Markiem Matusiakiem zastanowimy się ponadto, jak to się stało, że Izrael, który ma jeden z najlepszych wywiadów na świecie i jedne z najlepszych zabezpieczeń wojskowych, dał się zaskoczyć Hamasowi. Jego terroryści nie tylko przypuścili w sobotę ataki rakietowe na państwo żydowskie, ale wdarli się też do izraelskich kibuców i miast, mordując i porywając żołnierzy i cywilów. Zapytamy również, jaki los czeka pojmanych, wśród których jest wiele kobiet. Na poniedziałkową rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle o godz. 8.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych! Zobacz również: Rzeź na festiwalu w Izraelu. "Strzelali do nas jak do kaczek"