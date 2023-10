Będzie ewakuacja Polaków z Izraela

Dziś po południu wyrusza z Polski samolot, który ewakuuje grupę naszych rodaków z Izraela - poinformował w rozmowie z RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że jeżeli będą potrzebne kolejne rejsy, możliwe, że zostaną zorganizowane.

Jabłoński poinformował, że samolot wystartuje po południu z Warszawy, a wczesnym wieczorem czasu miejscowego będzie w Izraelu. Maszyna jest przygotowywana do lotu.

Polacy zostaną zabrani samolotem z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że po naszych rodaków wysłane zostaną samoloty transportowe C-130 Hercules.

Na razie nie wiadomo, ile osób wróci do Polski. Stworzymy listę, zobaczymy, ile osób będzie chętnych do ewakuacji. Sprawdzamy, jakie są możliwości i potrzeby. Jeżeli będzie potrzeba organizacji kolejnych lotów ewakuacyjnych, to ich nie wykluczamy - przyznał wiceszef MSZ.

Jabłoński przekazał, że wciąż nie ma informacji o tym, że Polacy ucierpieli w wyniku konfliktu w Izraelu. Jeżeli jakiekolwiek nowe informacje się pojawią, to natychmiast podamy je do publicznej wiadomości - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda przekazał, że żołnierze wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku i bezpieczeństwo na pokładach. "Działamy tak by wszyscy nasi Rodacy (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM) mogli spokojnie wrócić do domu" - dodał.