Kolejny uczestnik imprezy, cytowany przez brytyjski dziennik "Financial Times", powiedział, że terroryści z Hamasu strzelali do nich "jak do kaczek".

"Cztery, pięć godzin horroru"

Esther Borochov powiedziała dziennikarzom agencji Reutera, że samochód, którym jechała, został staranowany przez inny pojazd. Zobaczyła młodego mężczyznę jadącego innym samochodem, który kazał jej wsiąść. Tak zrobiła, ale chwilę później mężczyzna został zastrzelony z bliskiej odległości przez hamasowców. Kobieta powiedziała, że przeżyła, bo udawała martwą w samochodzie.

Nie mogłam ruszać nogami - powiedziała dziennikarzom w szpitalu. Przyszli żołnierze i zabrali nas w krzaki - dodała. Inny świadek powiedział stacji Channel 12, że były to "cztery, pięć godzin horroru".

Nie jest jeszcze znana liczba zabitych i rannych podczas festiwalu, ale Yaniv, jeden z członków ekipy medycznej zabezpieczającej festiwal, powiedział Kan News, że w okolicy, w której się znajdował, leżało co najmniej 200 ciał Izraelczyków.

To była masakra - stwierdził. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. To była zaplanowana zasadzka. Kiedy ludzie wychodzili z wyjść awaryjnych, czekały na nich oddziały terrorystów i po prostu ich rozstrzeliwali. (...) Mordowali nawet ludzi w toaletach - poinformował.

Na imprezie było 3 tys. osób, więc prawdopodobnie (hamasowcy) o tym wiedzieli. Mieli informacje wywiadowcze - stwierdził.

Porwania

Kogo terroryści z Hamasu nie zabili, to porwali. W mediach społecznościowych opublikowano wiele nagrań, na których widać Izraelczyków branych za zakładników. Wiele z nich jest brutalnych, dlatego nie będziemy ich publikować.

Na jednym z filmów widać młodą kobietę, która została porwana na motocyklu przez personel Hamasu i wołała o pomoc swojego chłopaka, który również został wzięty do niewoli.

Na innym nagraniu - zweryfikowanym przez CNN - widać nieprzytomną kobietę obecną na festiwalu, którą hamasowcy przewożą na jeepie.