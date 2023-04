W środę do Polski przyjedzie Wołodymyr Zełenski - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Względy polityczne i bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę, ale umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do opinii publicznej - powiedział Przydacz.

Jak powiedział gość Roberta Mazurka, prezydent Zełenski przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Chce spotkać się z Polakami, z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Takie spotkanie planujemy na środowy wieczór, popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie - zapowiedział Marcin Przydacz. Jak dodał, spotkanie planowane jest na Placu Zamkowym i w części górnej Zamku Królewskiego. Zapewnił, że każdy będzie mógł przyjść na to spotkanie. Każdy będzie mógł zobaczyć prezydentów, na pewno na telebimie, a być może nawet w bliższej relacji - dodał.

Przydacz podkreślił, że ta wizyta Zełenskiego będzie miała charakter szczególny - choć jak na razie wszystkiego nie można zdradzić. Jak mówił, wcześniejsze wizyty Zełenskiego za granicą - w Londynie i Waszyngtonie - odbywały się w ciszy i tajemnicy. Były to wizyty czysto robocze - zauważył Przydacz. Tutaj mówimy o wizycie oficjalnej, po drugie będzie też ten element natury publicznej. Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy, później przyjmując ich do swoich domów - myślę, że taki jest cel tego spotkania - mówił nasz gość.

Wkrótce więcej informacji.