Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Schreiber, poseł PiS, były minister w KPRM. Porozmawiamy z nim między innymi o planowanych przez nową koalicję rządzącą zmianach w mediach publicznych, o kosztownym dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, a także o tym czy prezes NBP Adam Glapiński zasługuje na to, by co roku otrzymywać ponad 700 tysięcy złotych nagrody.